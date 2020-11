Tennis

Tennis : Gilles Simon explique comment Federer a mis à mal le tennis français !

Publié le 2 novembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Vainqueur de 20 Grand Chelem, Roger Federer s'appuie sur un tennis élégant et offensif. Plus que son palmarès, le jeu du Suisse aurait mis en difficulté les tricolores selon Gilles Simon.

La génération dorée du tennis français est tombée sur la génération dorée du tennis mondial. Les Quatre Mousquetaires – Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet et Gilles Simon, ont tous atteint le top 10 au classement ATP. Sans jamais pouvoir rejoindre les plus hautes sphères. Aujourd'hui, Yannick Noah est toujours le dernier tricolore vainqueur d'un Grand Chelem. C'était à Roland-Garros. C'était en 1983. Depuis, les Bleus connaissent une longue période de disette. Alors que la formation est souvent pointée du doigt, Gilles Simon a décortiqué le système français. Auteur du livre « Ce sport qui rend fou » , le joueur de 35 ans a critiqué la recherche du joueur ultime.

« Federer a validé le modèle français »