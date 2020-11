Tennis

Tennis : Les confidences de Nadal sur sa relation avec Federer...

Publié le 2 novembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Roger Federer et Rafael Nadal comptent désormais 20 Grand Chelem chacun. Le taureau de Manacor a rompu le silence sur cette rivalité.

Une Coupe des Mousquetaires au goût différent. Dans un Roland-Garros particulier, le premier avec un toit, le premier à la saveur automnale, Rafael Nadal a continué d'écrire l'histoire. Défait seulement deux fois sur l'ocre parisienne, le numéro 2 mondial a remporté le tournoi pour la treizième fois de sa carrière. Un sacre parachevé par la lourde victoire contre Novak Djokovic en finale. Grâce à ce titre, le taureau de Manacor a rejoint Roger Federer avec un 20e Grand Chelem. Des hauteurs inimaginables lors de leur premier affrontement. C'était à Miami en 2004. A l'époque, Federer n'a que deux Majeurs dans sa besace et Nadal est un talent prometteur. Pourtant, l'Espagnol crée la surprise en s'imposant 6-3 6-3. Le Suisse prend sa revanche lors de leur deuxième confrontation. C'était encore à Miami, l'année suivante, en finale.

« Nous avons partagé un morceau de vie »