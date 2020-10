Tennis

Tennis : Cette révélation dingue sur le petit Rafael Nadal !

Publié le 26 octobre 2020 à 18h35 par La rédaction

Vainqueur de son 20e Grand Chelem début octobre, Rafael Nadal a su faire évoluer son jeu pour durer au sommet. Mais les caractéristiques du numéro 2 mondial sont les mêmes qu'à son plus jeune âge.

La carrière de Rafael Nadal est exceptionnelle. Le taureau de Manacor possède un des plus grands palmarès de l'histoire de la petite balle jaune. Vainqueur de son premier Roland-Garros à 19 ans, le numéro 2 mondial a perduré dans le temps en faisant évoluer son jeu. Cette année, Rafael Nadal a remporté les Internationaux de France à 34 ans, devenant le deuxième plus vieux champion du tournoi. Et le Roi de la terre battue a aussi su s'imposer sur les autres surfaces. Avec 35 Masters 1000 et des victoires sur chacun des tournois du Grand Chelem. Sur l'ocre parisienne, Rafael Nadal a ainsi remporté son vingtième Majeur pour égaler Roger Federer. Une performance et des succès partagés avec son compatriote Francis Roig.

« Cette intensité, la capacité à se concentrer, à jouer tous les points... »