Tennis

Tennis : Rafael Nadal laisse planer le doute pour sa retraite !

Publié le 23 octobre 2020 à 20h35 par H.K.

À 34 ans, Rafael Nadal semble toujours être au sommet de son art. Cependant, l’heure de la retraite semble approcher pour l’Espagnol, et ce dernier a laissé planer le doute concernant son avenir…

Rafael Nadal continue d’afficher son meilleur niveau. À 34 ans, l’Espagnol impressionne encore, et a de nouveau inscrit son nom dans la légende grâce à sa nouvelle victoire à Roland-Garros. Pourtant, comme tout sportif trentenaire, la question de son avenir commence à se poser, et surtout la question d’une retraite revient de plus en plus dans les différentes interviews. Et Nadal est revenu sur la date future de sa retraite...

« Peut-être dans un an, qui sait ' »