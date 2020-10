Tennis

Tennis : Cet incroyable record de Roger Federer que chasse Novak Djokovic !

Publié le 21 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction

Assuré de terminer l'année numéro 1 mondial, Novak Djokovic deviendra joueur de l'année ATP pour la sixième fois de sa carrière. Le Serbe vise désormais le record de semaines passées en tête du classement.

D'un record à un autre. Battu en finale de Roland-Garros par Rafael Nadal, Novak Djokovic a manqué une occasion de se rapprocher des 20 Grand Chelem de Roger Federer... et du Majorquin désormais. Mais le Serbe pointe toujours en tête du classement ATP et est assuré de terminer la saison comme numéro 1 mondial. Ce sera la sixième fois de sa carrière. Djokovic égalera Pete Sampras et dépassera ainsi Federer et Nadal, toujours bloqués à cinq. Le Joker se rapproche surtout d'un autre record de Roger Federer : les 310 semaines passées au sommet de la hiérarchie mondiale.

« Je veux dépasser le record de Federer »