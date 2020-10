Tennis

Tennis : Ce constat sur le point fort de Rafael Nadal...

Publié le 26 octobre 2020 à 14h35 par La rédaction

Une nouvelle fois inarrêtable à Roland-Garros, Rafael Nadal a remporté sa 13e coupe des Mousquetaires. À 34 ans, l’Espagnol impressionne, et continue d’améliorer certains aspects de son jeu, comme l’explique son entraîneur.

34 ans, et vingt titres en Grand Chelem. Rafael Nadal est plus que jamais au sommet de son art. Le Majorquin a une nouvelle fois mis tout le monde d’accord cette année à Roland-Garros, empochant son 13e titre Porte d’Auteuil. Un nouvel exploit qui a relancé le débat du « GOAT » au sein du monde du tennis, et qui a suscité nombre de réactions. Outre ses adversaires, qui sont très sollicités, les entraîneurs de l’Espagnol sont aussi appelés à la barre. C’est le cas de Francisco Roig, qui conseille Nadal depuis 2005. Après avoir révélé que le joueur lui-même ne croyait pas en sa longévité dans La Vanguardia , il a aussi dévoilé un élément de son arsenal.

« Il sait que son service est une arme »