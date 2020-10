Tennis

Tennis : Cette incroyable anecdote sur Rafael Nadal !

Publié le 25 octobre 2020 à 14h35 par La rédaction

À 34 ans, Rafael Nadal continue d’impressionner le monde du tennis. Alors que sa retraite n’est pas déterminée, l’Espagnol ne se voyait même pas atteindre la trentaine selon Francisco Roig.

Mais où Rafael Nadal s’arrêtera-t-il ? C’est la question que tout le monde se pose depuis sa 13e victoire à Roland-Garros. Intraitable Porte d’Auteuil, le Taureau de Manacor a remporté le tournoi sans céder la moindre manche, digne de ses plus belles heures sur l’ocre. Depuis, les éloges et anecdotes pleuvent de la part du monde du tennis. Tennismen retraités, adversaires, amis… Tout le monde s’extasie devant la longévité de l’Espagnol, qui a livré ses secrets pour durer au plus haut niveau. Une constance à laquelle le principal intéressé lui-même ne croyait pas selon son entraîneur Francisco Roig.

« Il ne se voyait pas jouer au-delà de 28 ans »