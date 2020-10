Tennis

Tennis : La forte impression de Djokovic et Nadal sur Diego Schwartzman !

Publié le 23 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

Battu par Novak Djokovic à Rome puis par Rafael Nadal à Roland-Garros, Diego Schwartzman tente d'expliquer la différence entre les champions et les autres.

Inconditionnel de la terre battue, Diego Schwartzman a réalisé une belle campagne cette saison. A Rome, l'Argentin s'est qualifié pour sa première finale en Masters 1000. Mais contre Novak Djokovic, la marche était trop haute. Le numéro 1 mondial s'est imposé 7-5 6-3. Arrivé en confiance à Roland-Garros, Schwartzman a continué sur sa lancée. En sortant Dominic Thiem au terme d'un des plus beaux matches du tournoi, le désormais 8e mondial s'est retrouvé en demi-finale d'un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Et face à Rafael Nadal, Diego Schwartzman est le joueur à avoir remporté le plus de jeux.

« On dirait un robot lance-balles »