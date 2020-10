Tennis

Tennis : Schwartzman se livre sur son amitié avec Roger Federer

Publié le 22 octobre 2020 à 11h35 par La rédaction

En se hissant jusqu’au dernier carré de Roland-Garros, Diego Schwartzman a intégré pour la première fois de sa carrière le Top 10 mondial. Très sollicité depuis, l’Argentin a évoqué dans un entretien son amitié avec Roger Federer.

Après sa demi-finale à Roland-Garros, où il s'est incliné face à Rafael Nadal, Diego Schwartzman a pointé le bout de son nez dans le top 10 mondial. Une progression qui a projeté l’Argentin sur le devant de la scène ces dernières semaines, où il a été fréquemment sollicité sur le débat du « GOAT ». Très apprécié sur le circuit, le joueur s’exprime fréquemment sur les relations qu’il entretient avec les autres tennismen, à l’image de son amitié avec Dominic Thiem, vivement exprimée en marge du quart de finale entre les deux joueurs Porte d’Auteuil. Dans un entretien accordé à ESPN , Diego Schwartzman a été interrogé sur ses rapports avec Roger Federer.

« Ce que fait Roger est inexplicable »