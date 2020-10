Tennis

Tennis : Cet ancien tennisman rend un vibrant hommage à Rafael Nadal !

Publié le 18 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

Ancienne gloire du tennis ibérique, Alex Corretja prête sa plume aux colonnes de Sport. Dans une chronique consacrée à Rafael Nadal, l’Espagnol se montre dithyrambique envers son compatriote.

100 victoires pour 2 défaites à Roland-Garros. Rafael Nadal est tout simplement injouable Porte d’Auteuil. En étrillant tous ses adversaires en 3 sets, y compris Novak Djokovic en finale, l’Espagnol a remporté sa 13e coupe des mousquetaires, à 34 ans. Avec désormais 20 titres en Grand Chelem, « Rafa » est revenu à la hauteur de Roger Federer dans la course au titre de « GOAT ». Depuis, les réactions pleuvent, et tout le monde du tennis s’émeut de la performance du Majorquin. Compatriote de Nadal, Alex Corretja a inévitablement rendu hommage à son tour.

« Le meilleur de tous les temps »