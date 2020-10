Tennis

Tennis : Federer, Nadal... Tsonga révèle le grand obstacle des Quatre Mousquetaires !

Publié le 31 octobre 2020 à 21h35 par La rédaction

Lors de la dernière décennie, Simon, Gasquet, Monfils et Tsonga ont côtoyé les sommets. Mais leurs objectifs ont été contrariés par la domination de Roger Federer et Rafael Nadal.

Les joueurs français ont souvent été raillés pour leur manque de victoires. Les Quatre Mousquetaires – Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet et Gilles Simon – sont arrivés quatre fois en finale de Coupe Davis, décrochant le titre en 2017. Sur le plan individuel, les quatre joueurs ont chacun remporté plus de 10 tournois. Mais l'absence d'un Majeur est souvent regrettée. A la recherche d'un successeur à Yannick Noah, dernier vainqueur de Roland-Garros et même d'un Grand Chelem, le tennis tricolore aurait pu compter sur une génération dorée. Si Monfils et Gasquet ont connu le dernier carré, Tsonga a même disputé une finale.

« C'était pas évident d'être comparé à Federer et Nadal »