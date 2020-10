Tennis

Tennis : Monfils, Tsonga, Simon et Gasquet se lâchent sur «les Quatre Mousquetaires»

Publié le 30 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction

Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon et Richard Gasquet sont les quatre meilleurs Français depuis plus d’une dizaine d’années. Surnommés « les Quatre Mousquetaires », les joueurs reconnaissent que cette appellation les dérange.

Gaël Monfils, 10 titres, demi-finaliste à Roland-Garros et à l’US Open. Jo-Wilfried Tsonga, 18 titres, finaliste à l’Open d’Australie, demi-finaliste à Roland-Garros et à Wimbledon. Gilles Simon, 14 titres, quart de finaliste en Australie et en Angleterre. Richard Gasquet, 15 titres, demi-finaliste en Angleterre et aux États-Unis. Avec ces palmarès, les meilleurs Français des années 2000-2010 se sont fait surnommer « Les Quatre Mousquetaires » , en hommage à la génération dorée du tennis français dans les années 1920-1930 (Henri Cochet, Jean Borotra, René Lacoste et Jacques Brugnon). Mais les quatre trentenaires ont encore du mal à accepter la comparaison.

« Ça nous fait chier qu'on nous appelle les Quatre Mousquetaires »