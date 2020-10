Omnisport

Boxe : La grande annonce de Tyson Fury pour la fin d’année !

Publié le 25 octobre 2020 à 18h35 par A.C.

On sait enfin quand se battra Tyson Fury, qui après l’échec avec Deontay Wilder doit trouver un nouvel adversaire.

La crise sanitaire du COVID-19 a totalement chamboulé le calendrier de la catégorie poids lourds ! Cette fin d’année 2020 nous réservait en effet un troisième affrontement entre Deontay Wilder et Tyson Fury, pour boucler la boucle. Finalement, ce combat est tombé à l’eau. Wilder a en effet tout laissé tomber, à en croire les dires de Tyson Fury, qui doit de son coter défendre ses ceintures de champion du monde... en attendant le double choc de 2021 contre son compatriote Anthony Joshua !

Tyson Fury de retour le 5 décembre !