Handball : Nikola Karabatic rassure après sa grave blessure !

Publié le 20 octobre 2020 à 9h35 par La rédaction

Star de l’Équipe de France depuis de nombreuses années, Nikola Karabatic s’est gravement blessé à Ivry, ce samedi. Au repos pendant au moins six mois, son avenir semble s’assombrir. Nikola Karabatic reste, lui, sûr de ses forces.

La tuile pour le PSG et l’Équipe de France. Leur maître à jouer, Nikola Karabatic, a été victime, ce lundi, d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il sera donc sur le flanc les six prochains mois et devrait manquer le Mondial avec les Bleus, du 13 au 31 janvier 2021, ainsi que le TQO qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021, en mars 2021. Des JO auxquels Nikola Karabatic n’est même plus sûr de pouvoir y participer. À 36 ans, le demi-centre français pourrait avoir plus de mal à récupérer qu'auparavant. Mais Nikola Karabatic ne l’entend pas de cette oreille, d’autant qu’il était en grande forme avec le PSG avant son accident (34 buts en 8 matches).

« Je ne suis pas inquiet sur le fait de revenir »