Handball

Handball : Les premiers mots de Nikola Karabatic après sa blessure !

Publié le 19 octobre 2020 à 22h35 par La rédaction

Sorti sur blessure à Ivry, Nikola Karabatic est victime d'une rupture des ligaments croisés. Le champion Français ratera de grosses échéances mais partage l'envie de revenir plus fort.

C'est un coup dur pour l'équipe de France et pour le PSG. En championnat, Nikola Karabatic est sorti sur blessure contre Ivry. Après examens, le triple meilleur handballeur de l'année souffre d'une rupture des ligaments croisés. Il sera donc éloigné des terrains pendant plusieurs mois et ratera les championnats du monde en janvier prochain. Battus en demi-finale par le Danemark, futur champion, lors de la dernière édition, les Bleus tenteront de reconquérir un premier titre international depuis 2017 sans l'un de leurs joueurs emblématiques.

« Motivé à revenir au plus haut niveau »