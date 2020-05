Handball

Handball : JO, avenir… La grande annonce de Nikola Karabatic !

Publié le 4 mai 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Questionné sur les prochains Jeux Olympiques de Tokyo, Nikola Karabatic explique qu'il compte bien se rendre au Japon, mais le joueur du PSG reste évasif sur la suite de sa carrière.

Alors qu’il vient de souffler ses 36 bougies, Nikola Karabatic pense forcément au report des Jeux Olympiques de Tokyo. En effet, l’olympiade nippone aura lieu l’an prochain, suite à la crise du Covid-19 (23 juillet au 8 août). Les Bleus devront passer par un TQO afin de valider leur ticket pour le Japon. Mais la star de l'équipe de France et du PSG Handball affiche son souhait de participer aux JO. C'est ce que déclare Karabatic lors d'une interview à Ouest-France .

« Mon objectif, c’est de participer aux Jeux. Après ça, je ne sais pas du tout »