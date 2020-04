Handball

Handball : La nouvelle annonce de Nikola Karabatic sur les JO de Tokyo !

Publié le 19 avril 2020 à 20h35 par J.-G.D.

À nouveau interrogé sur les Jeux Olympiques de Tokyo, Nikola Karabatic admet que le report de l’événement a forcément un impact sur la suite de sa carrière.

Initialement prévus cet été, les Jeux Olympiques sont donc reportés en 2021 à cause du Covid-19. Les handballeurs de l’Équipe de France devront passer un TQO (tournoi de qualification olympique) afin de s’envoler vers Tokyo. Les partenaires de Nikola Karabatic sont donc au pied du mur pour officiellement participer à l’olympiade nippone (23 juillet au 8 août), et lors d'une interview à RTL ce dimanche soir, la star du PSG en remet une couche sur sa présence au Japon, elle qui aura 37 ans.

« Ça change mes plans de carrière ces JO en 2021 »