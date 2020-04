Handball

Handball : Coronavirus, PSG... L'énorme annonce de la LNH !

Publié le 14 avril 2020 à 15h35 par D.M.

Suite à la prise de parole d’Emmanuel Macron ce lundi, la Ligue Nationale de Handball a annoncé l’arrêt des championnats. Le classement de la Lidl Starligue a été figé et le PSG a été déclaré champion de France.

La France a été durement touchée par la pandémie de coronavirus. La population a donc été appelée à rester chez elle. Ce lundi, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé une prolongation du confinement jusqu’au 11 mai. Suite à cette annonce, la LNH a annoncé l’arrêt de tout ses championnats et notamment de la Lidl Starligue. Le classement a été figé et le PSG devient champion de France pour la septième fois de son histoire.

« La LNH a voté en faveur de la solution consistant à mettre un terme définitif aux championnats »