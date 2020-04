Handball

Handball : Nikola Karabatic en remet une couche sur les JO de Tokyo !

Publié le 15 avril 2020 à 23h35 par J.-G.D.

À nouveau interrogé sur les JO de Tokyo, Nikola Karabatic explique que le calendrier sera chargé, dont le Championnat du France ou le TQO, avant de rejoindre le Japon.

A l’image de nombreux événements sportifs, les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés. L’olympiade nippone se déroulera finalement l’année prochaine (23 juillet au 8 août). L’équipe de France de handball doit passer par un TQO afin de valider son ticket pour le Japon. Les Bleus peuvent donc s’attendre à un calendrier chargé, que ce soit entre les compétitions nationales et internationales. Lors d’un entretien à France TV Sport , Nikola Karabatic, star tricolore, revient sur ce programme dense avant les JO, lui qui aura 37 ans en 2021.

«Ce sera un véritable marathon ! Je vais devoir être prêt pour survivre à ce rythme effréné»