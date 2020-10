Handball

Handball : La réponse cinglante de Didier Dinart à Claude Onesta !

Publié le 14 octobre 2020 à 22h35 par La rédaction

Accusé de propos racistes, l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France de Handball s’est défendu d’avoir tenu ce genre de parole envers Didier Dinart. Son successeur à la tête des Bleus est sans équivoque. Selon lui, il y a bien racisme.

La guerre semble déclarée entre les deux anciens sélectionneurs de l’Équipe de France de Handball. En cause, une dédicace dans un livre qu’aurait adressé Claude Onesta à son ancien joueur, en 2014. Comme le dévoilait le site antillais bondamanjak.com , on pouvait lire : « À Didier, l’esclave qui a le plus profité de sa libération… En espérant qu’il ne remette pas les chaînes à ses joueurs… Amitiés, Claude » . Claude Onesta s’était défendu d’être raciste dans un entretien donné à L’Equipe . « C’est quelque chose qui était dans la sphère privée, entre lui et moi, et qui aurait dû y rester. Mon livre s’appelle "Le règne des affranchis". C’était une référence au titre. Si j’avais eu la moindre animosité ou des sentiments racistes à son égard… ». La réponse de Didier Dinart ne s’est pas fait attendre.

« Ces mots sont inexcusables et indéfendables »