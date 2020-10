Handball

Handball : Claude Onesta au coeur d'un gros scandale ?

Publié le 7 octobre 2020 à 12h35 par La rédaction

L'ancien coach de l'Équipe de France, Claude Onesta, serait au beau milieu d'une affaire de racisme. En cause, les écrits qu'il aurait adressés à Didier Dinart il y a plusieurs années.

C’est un pavé dans la mare du Handball français. L’ancien sélectionneur de l’Équipe de France, Claude Onesta, serait pointé du doigt pour des propos racistes qu’il aurait tenu envers Didier Dinart en 2014, via une dédicace de son livre. Cette dernière vient d’être rendue publique par le site antillais bondamanjak.com. Il est écrit : « À Didier, l’esclave qui a le plus profité de sa libération… En espérant qu’il ne remette pas les chaînes à ses joueurs… Amitiés, Claude ». Rappelons que Didier Dinart a évolué sous les ordres de Claude Onesta et a pris sa succession à la tête des Bleus en 2016.

« Cela aurait dû rester dans la sphère privée. »