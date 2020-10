Omnisport - Rugby

Rugby : Szarzewski envoie un message fort avant la Finale de Champions Cup !

Publié le 17 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

Le Racing 92 pourrait soulever sa première Champions Cup contre Exeter ce samedi. Une chance que Dimitri Szarzewski ne veut pas, à nouveau, laisser passer. Il rameute ses troupes.

Ce samedi à 17h45, le Racing 92 dispute la finale de la Champions Cup contre Exeter, à Bristol. Les Franciliens ont l’occasion de remporter la plus belle des compétitions de club en Europe pour la première fois de leur histoire. Le Racing 92 reste sur deux échecs en finale en 2016 et en 2018. Contre les actuels leaders du championnat anglais, la tâche s’annonce compliquée, mais le Racing 92 y croit. Dimitri Szarzewski, ancien talonneur du Racing, aujourd'hui dans le staff en tant qu'entraîneur de la défense, rêve de décrocher enfin le Graal.

« Ce serait un rayon de soleil pour le sport français »