Rugby

Rugby : Toulouse conseille le Racing 92 avant sa finale !

Publié le 17 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction

Vainqueur du Stade Toulousain en demi-finale, Exeter affronte le Racing 92 ce samedi en finale de la Coupe d'Europe. Jean Bouilhou, entraîneur toulousain, anticipe les secrets du match.

La finale de Coupe d'Europe sacrera un nouveau champion. Quoi qu'il en soit. Le douzième de l'histoire. Alors qu'Exeter se retrouve pour la première fois à ce stade de la compétition, le Racing 92 s'est déjà incliné en finale à deux reprises. Après les défaites contre les Saracens en 2016 et le Leinster en 2018, les Franciliens sont prêts à mettre un terme à leur mauvaise série. Pour se qualifier en finale, les Racingmen sont venus à bout de Clermont (27-36) et des Saracens (19-15). En face, Exeter a réussi l'exploit de sortir le Stade Toulousain, l'équipe la plus titrée, en demi-finale (28-18).

« Le Racing aura sa chance s'il demeure agressif en défense »