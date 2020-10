Rugby

Rugby : Entre la FFR et la LNR, ce n’est pas encore ça...

Publié le 14 octobre 2020 à 23h35 par A.C.

La réunion de ce mercredi entre la Fédération française et la Ligue nationale de rugby, ne semble pas avoir donné le résultat escompté.

Voilà des semaines, que la FFR et la LNR se font la guerre. La raison ? Le calendrier d’automne du XV de France. Du côté de la Fédération, Bernard Laporte a toujours annoncé vouloir disputer six rencontres, entre la nouvelle Autumn Nations Cup, un match amical et la rencontre reportée du dernier Tournoi des 6 Nations, face à l’Irlande. La convention passée avec la LNR stipule toutefois que les clubs de Top 14 sont obligés à mettre les internationaux à disposition, pour seulement trois rencontres. Au vu de la situation, la Ligue a toutefois expliqué pouvoir aller jusqu’à cinq matchs, mais pas un de plus.

Une nouvelle réunion programmée ?