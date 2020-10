Rugby

Rugby : Les clubs de Top 14 déclarent la guerre à la FFR !

Publié le 11 octobre 2020 à 16h35 par A.C.

Les clubs de Top 14 semblent plus que jamais remontés, concernant le calendrier international.

Les discussions concernant la mise à disposition des joueurs, ont toujours été un sujet de discorde entre les clubs de Top 14 et la Fédération française de rugby. Mais la situation semble plus tendue que jamais. La FFR et Bernard Laporte souhaitent en effet organiser six matchs du XV de France du 19 octobre au 5 décembre prochain. Mais la LNR et les clubs de Top 14 seraient disposés à aller jusqu’à cinq, sachant que la convention comprend en temps normal seulement trois matchs. Une réunion aurait d’ailleurs eu lieu ce dimanche, au cours de laquelle les clubs de Top 14 auraient confirmé leur position, se disant prêts à « se battre » pour faire changer de position la FFR.

« Ils n’ont le droit d’imposer des sanctions »