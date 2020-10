Rugby

Rugby : Ce constat accablant sur la victoire de Laporte !

Publié le 5 octobre 2020 à 23h35 par La rédaction

Bernard Laporte vient d’être réélu à la tête de la FFR après une élection houleuse remportée avec 51 % des votes.

Bernard Laporte vient récemment d’être réélu président de la Fédération Française de Rugby avec 51, 47 % des voix face à Florian Grill. De nombreuses passes d’armes avaient éclatées entre les deux protagonistes depuis plusieurs mois. Bernard Laporte déclarait notamment en juin 2019 : « Florian Grill, personne ne le connaît si ce n'est sa mère donc on s'en fout… » . La victoire de l’ancien manager du RCT et secrétaire d’État chargé des Sports est donc loin de plaire à tout le monde. Plusieurs observateurs et grands noms du rugby ont notamment critiqué cette réélection.

« Le rugby français sort divisé de cette élection. »