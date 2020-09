Rugby

Rugby : Florian Grill répond à une attaque de Bernard Laporte !

Publié le 30 septembre 2020 à 17h35 par G.d.S.S.

Concurrent de Bernard Laporte pour le poste de président de la Fédération Française de Rugby, Florian Grill a répondu à une charge de son adversaire.

Ces dernières semaines, les échanges assez virulents entre Bernard Laporte et Florian Grill, qui sont tout deux candidats à la présidence de la FFR, ont fait couler beaucoup d’encre. Interrogé par RMC Sport mardi, Grill a notamment été invité à répondre à cette attaque de l’ancien sélectionneur du XV de France, qui avait prononcé en juin 2019 : « Florian Grill, personne ne le connaît si ce n'est sa mère donc on s'en fout… ». Et sa réponse envers Laporte n’est pas plus amicale...

« La première des choses que l’on apprend, c’est le respect »