Rugby

Rugby : Bernard Laporte sort du silence !

Publié le 24 septembre 2020 à 20h35 par A.C.

Au lendemain de sa sortie de garde à vue, Bernard Laporte a enfin pris la parole.

Ce jeudi, le cours normal de la vie a repris pour Bernard Laporte. Placé en garde à vue par la Brigade de répression de la délinquance économique, le président de la FFR a été relâché et se trouvait donc à Saint-Jean-de-Védas, dans l’Hérault, pour continuer sa campagne. Car il ne faut pas oublier que les élections pour la présidence de la Fédération française de rugby se tiennent dans seulement quelques jours, le 3 octobre prochain.

« Moi j’ai dit non à cinq millions d’euros, et eux vont me donner des leçons ? »