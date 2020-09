Rugby

Rugby : La sortie forte de l’avocat de Mohed Altrad !

Publié le 23 septembre 2020 à 9h35 par A.C.

Antoine Vey, avocat de Mohed Altrad, est revenu sur la récente mise en garde à vue de son client ainsi que de Bernard Laporte et d’autres personnes influentes de la FFR.

C’est le comble. A quelques semaines des élections, certains des plus gros noms de la Fédération française de rugby, se retrouvent en garde à vue. C’est le cas de Bernard Laporte, président de la FFR, mais également de Mohed Altrad, président de Montpellier, Serge Simon, vice-président de la FFR, Nicolas Hourquet, responsable des relations internationales de la FFR et Claude Atcher, directeur général du comité d'organisation de la Coupe du monde 2023 de rugby. Tous ont été mis en garde à vue par la Brigade de répression de la délinquance économique, dans le cadre de l’affaire Laporte-Altrad de 2017.

« Monsieur Altrad en est une victime collatérale »