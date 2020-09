Rugby

Rugby : La sortie cinglante de Bernard Laporte !

Publié le 22 septembre 2020 à 14h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la FFR mis en garde à vue ce mardi, a publié un message via ses réseaux sociaux.

Ce mardi 22 septembre, a peut-être marqué un tournant dans la course aux élections de la Fédération française de rugby. Bernard Laporte, président de la FFR, aurait en effet été mis en garde à vue par la Brigade de répression de la délinquance économique. Il n’est pas le seul concerné puisque Mohed Altrad, président de Montpellier, Serge Simon, vice-président de la FFR, Nicolas Hourquet, responsable des relations internationales de la FFR et Claude Atcher, directeur général du comité d'organisation de la Coupe du monde 2023 de rugby, auraient également étés placés en garde à vue.

« C’est une véritable tentative de putsch »