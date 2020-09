Rugby

Rugby : Marc Lièvremont prêt à revenir aux affaires ? Il répond !

Publié le 17 septembre 2020 à 22h35 par A.C.

Marc Lièvremont, ancien entraineur et ancien sélectionneur du Xv de France, s’est exprimé au sujet d’un possible retour.

Il est celui qui est passé le plus près d’un titre mondial, dans toute l’histoire du rugby français... mais Marc Lièvremont est également celui avec qui la descente aux enfers a en quelque sorte commencé. Car la finale de la Coupe du monde 2011, perdue d’un seul point contre la Nouvelle-Zélande (7-8), a été le début de neuf années très compliquées pour le XV de France et le rugby français. Seulement maintenant, en 2020, les Bleus commencent à refaire surface, avec un Tournoi des 6 Nations très encourageant.

Intertitre 1