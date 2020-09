Rugby

Rugby : Un joueur du Top 14 déclare sa flamme à Mike Tyson !

Publié le 16 septembre 2020 à 14h35 par G.d.S.S. mis à jour le 16 septembre 2020 à 14h41

Joueur cadre du Racing 92 et futur espoir du XV de France, Hassane Kolingar se livre sur sa grande passion pour Mike Tyson et explique pourquoi il considère l’ancien boxeur comme une légende.

Alors qu’il fait partie des grandes révélations de la saison passée en Top 14 avec le Racing-92, Hassane Kolingar (22 ans) puise sa force mentale chez l’une des plus grandes légendes de l’histoire du sport international : Mike Tyson. Le pilier gauche tricolore, interrogé ce mercredi dans les colonnes de L’Equipe , livre ses vérités à ce sujet, et Kolingar explique pourquoi il a toujours été passionné par Tyson.

« Certains auraient payé pour prendre un coup de Tyson, je les comprends »