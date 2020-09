Rugby

Rugby - Top 14 : Bastareaud se prononce sur son grand retour à Toulon !

Publié le 15 septembre 2020 à 13h35 par G.d.S.S. mis à jour le 15 septembre 2020 à 13h40

Malgré la défaite concédée par son équipe du LOU face au RC Toulon en Top 14, Mathieu Bastareaud semble avoir apprécié son retour à Mayol.

Ancien cadre du RC Toulon de 2011 à 2019 après avoir fait ses premières classes en pro du côté du Stade Français, Mathieu Bastareaud (31 ans) avait finalement choisi Lyon pour poursuivre sa carrière. Le troisième ligne international français, qui est d’ailleurs revenu dans son ancienne enceinte de Mayol dimanche soir en Top 14 avec le LOU, n’a pas évité la défaite de son équipe (14-36). Mais Bastareaud semble avoir apprécie ce « retour à la maison ».

« J’ai passé huit années extraordinaires ici »