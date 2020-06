Rugby

Rugby : Racisme, George Floyd... Bastareaud en rajoute une couche

Publié le 7 juin 2020 à 17h35 par La rédaction

Depuis la mort de George Floyd citoyen américain assassiné par un policier, le monde du sport a largement commenté cette affaire. Mathieu Bastareau souligne un problème d’équité.

La mort de George Floyd a profondément ému le monde du sport, où de nombreux acteurs ont pris la parole pour exprimer leur colère et leur indignation par rapport à ce drame. Le rugbyman Matthieu Bastareaud fait partie de ces sportifs qui ont choisi de prendre la parole. Outre l’assassinat de George Floyd, le joueur de Lyon OU dénonce un manque de liberté d’expression.

Mathieu Bastareaud dénonce un racisme omniprésent