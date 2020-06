Rugby

Rugby : George Floyd, racisme... Le coup de gueule de Mathieu Bastareaud !

Publié le 7 juin 2020 à 13h35 par A.D.

Arrêté violemment par des policiers, George Floyd a trouvé la mort il y a plusieurs jours. Interrogé sur la décès de l'Afro-américain, Mathieu Bastareaud a tenu à militer contre le racisme.

A la suite d'une arrestation virulente, George Floyd a trouvé la mort il y a plusieurs jours. Un décès qui n'a pas manqué de faire réagir aux Etats-Unis et dans le reste du monde. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Mathieu Bastareaud s'est indigné contre le racisme.

«Ce n’est pas Noirs contre Blancs, c’est l’humanité contre les racistes»