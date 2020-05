Rugby

Rugby : Le constat de Bastareaud sur son expérience à New York !

Publié le 24 mai 2020 à 17h35 par J.-G.D.

Invité à se confier sur son passage aux États-Unis, Mathieu Bastareaud retient du positif de ses quelques mois de l'autre côté de l'Atlantique.

À l’image de nombreuses stars du rugby, Mathieu Bastareaud a rejoint un championnat exotique. L’ex-international tricolore s’était ainsi envolé aux États-Unis en décembre dernier afin de rejoindre le Rugby United New York. La crise sanitaire du Covid-19 a finalement écourté son expérience américaine, le rugbyman de 31 ans ayant paraphé un nouveau contrat avec le Lyon Olympique Universitaire (LOU) pour les deux prochaines saisons. Interviewé par Var-Matin , Bastareaud dresse le bilan de son aventure en Major League Rugby.

« C’est vrai que l’expérience est mitigée, mais ce dépaysement reste malgré les aléas une belle expérience »