Rugby - XV de France : Harinordoquy revient sur le coup de poing de Haouas contre l'Écosse

Publié le 18 mai 2020 à 19h35 par B.C. mis à jour le 18 mai 2020 à 19h45

Le 8 mars dernier, le XV de France s'inclinait en Écosse, rencontre marquée par l'expulsion de Mohamed Haouas. Plus de deux mois après, Imanol Harinordoquy est revenu sur ce geste.

Alors que le XV de France se dirigeait vers le Grand Chelem, la défaite contre l'Écosse a mis fin aux rêves des hommes de Fabien Galthié. Et Mohamed Haouas a malheureusement joué un grand rôle dans ce revers. En effet, l'international tricolore a perdu son sang froid avant la mi-temps en assénant un coup de poing au visage de Jamie Ritchie, obligeant ainsi ses coéquipiers à évoluer en infériorité durant toute la seconde période. Un fait sur lequel est revenu Imanol Harinordoquy.

« Si j’avais fait ça à l’époque de Bernard Laporte, j’aurais pris un an de frigo »