Rugby

Rugby - XV de France : Après son coup de poing contre l’Ecosse, Mohamed Haouas sort du silence !

Publié le 27 avril 2020 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 27 avril 2020 à 10h45

Le 8 mars dernier, le XV de France s’est incliné pour la première fois dans le Tournoi des Six Nations face à l’Ecosse. Un match qui n’a pas tourné en la faveur des joueurs de Fabian Galthié notamment à cause du carton rouge de Mohamed Haouas à la 36ème minute de jeu. Après son coup de poing aux grandes conséquences, le Français sort du silence !

Le coronavirus a touché de plein fouet le calendrier du sport. Au rugby, le Tournoi des Six Nations a d’ailleurs été complètement stoppé. Ainsi, en raison de l’épidémie du Covid-19, les membres du Comité du tournoi ont décidé de reporter France-Irlande le 31 octobre. Après avoir entamé le tournoi avec trois succès dont un face à Angleterre, les hommes de Fabian Galthié ont concédé une première défaite surprenante face à l’Ecosse. Difficile de sortir un responsable même si l’exclusion de Mohamed Haouas a eu de fortes conséquences au tableau d’affichage. Quelques mois après son coup de poing, le joueur du XV de France est revenu sur les jours difficiles qui ont suivi !

«J’ai reçu beaucoup d’insultes sur les réseaux sociaux»