Rugby

Rugby - XV de France : Les vérités d’Haouas sur son expulsion contre l'Écosse !

Publié le 26 avril 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Expulsé face à l’Écosse pour un coup de poing assené à Jamie Ritchie, Mohamed Haouas dévoile les coulisses de cet accrochage, tout en s’excusant.

Le match face à l’Écosse, quatrième rencontre du XV de France lors du Tournoi des VI Nations, aura tourné court pour Mohamed Haouas. Le pilier tricolore s’était rendu coupable d’un coup de poing pendant la première période de la rencontre, finalement perdue par les Bleus (28-17), avec un carton rouge à la clé. Interviewé par L'Équipe ce dimanche, le nouvel appelé de Fabien Galthié s’excuse auprès de ses partenaires.

« Je tiens tout d'abord à m’excuser. C'était une erreur, je l’assume »