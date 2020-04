Rugby

Rugby - XV de France : L'aveu d'Haouas sur ses débuts avec les Bleus !

Publié le 26 avril 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Appelé par Fabien Galthié pour le Tournoi des VI Nations, Mohamed Haouas a connu ses premières capes en Équipe de France. Et le pilier droit dresse le bilan de ses débuts sous la tunique tricolore.

Nouveau sélectionneur depuis la fin de la Coupe du monde au Japon, Fabien Galthié a opéré de nombreux changements avant le début du Tournoi des VI Nations. Le successeur de Jacques Brunel s’était notamment privé de certains cadres du XV de France, à l’image de Maxime Médard ou de Yoann Huget, tout en privilégiant la nouvelle génération. Mohamed Haouas faisait donc partie de l'aventure pour la compétition, et via L'Équipe ce dimanche, le pilier de Montpellier (25 ans) admet qu'il aurait pu mieux faire pour ses débuts avec les Bleus .

« J’aurais dû faire mieux dans beaucoup de domaines »