Rugby

Rugby - XV de France : Bastareaud est passé à autre chose pour la Coupe du monde !

Publié le 24 avril 2020 à 9h35 par T.M.

Lors du dernier Mondial, Mathieu Bastareaud n’a finalement pas été retenu avec le XV de France. Une décision désormais digérée par le futur joueur du LOU.

Le XV de France est passé proche de réaliser une belle Coupe du monde. Cela s’est finalement joué à 1 point face au Pays de Galles. Une compétition que Mathieu Bastareaud a d'ailleurs dû regarder de chez lui. Malgré une belle saison avec le LOU, le joueur de 31 ans n’avait pas été convoqué par Jacques Brunel et son staff. Un choix qui avait fait beaucoup parler, mais Bastareaud a dû se résoudre à regarder les Bleus à la télévision. Une décision qui a d’ailleurs été suivi par l’annonce de sa retraite internationale. Mais désormais la page est tournée.

« Je n’ai pas été surpris par cette décision »