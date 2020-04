Rugby

Rugby - Top 14 : Bastareaud en remet une couche sur son retour à Lyon !

Publié le 23 avril 2020 à 22h35 par J.-G.D.

De retour en France d’ici quelques jours, Mathieu Bastareaud retrouvera le LOU. L’ex-international français dévoile les raisons qui l’ont poussé à revenir à Lyon.

Avec la crise du coronavirus, Mathieu Bastareaud n’aura pas pleinement profité de son aventure au Rugby United New York. L’ancien trois-quart centre du RCT retournera en France à la fin de ce mois d’avril, alors qu’un nouveau contrat l’attend au LOU (Lyon Olympique Universitaire) dès le 1er juillet. Dans un entretien pour CNews , Bastareaud fait une nouvelle annonce sur son grand retour au sein de la formation de Top 14.

«J'ai eu plusieurs contacts avec des clubs de Top 14, mais j’ai choisi de retourner à Lyon»