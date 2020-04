Rugby

Rugby - XV de France : L'aveu de ce joueur de Galthié sur la défaite en Écosse !

Publié le 24 avril 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Invité à se confier sur le revers subi en Écosse, Grégory Alldritt, troisième ligne du XV de France, admet que les Bleus étaient trop indisciplinés.

Avec trois victoires consécutives lors du Tournoi des VI Nations (Angleterre, Italie, Pays de Galles), l’équipe de France avait l’occasion de continuer sur sa lancée avec un déplacement en Écosse le 8 mars dernier. Mais les hommes de Fabien Galthié sont finalement revenus d’Edimbourg avec une défaite (28-17), les privant d’un Grand Chelem. Dans les colonnes de L'Équipe ce vendredi, Grégory Alldritt, troisième ligne tricolore, en profite pour évoquer ce revers face au XV du Chardon.

« Encore beaucoup de déception »