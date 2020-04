Rugby

Rugby - Top 14 : Coronavirus, crise, salaires... Gaël Fickou prend position !

Publié le 20 avril 2020 à 13h35 par A.D. mis à jour le 20 avril 2020 à 13h36

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, les clubs n'ont plus les ressources nécessaires pour payer l'intégralité des salaires de leurs joueurs. Gaël Fickou, pensionnaire du Stade Français, se dit prêt à faire un effort financier, mais pas à «n'importe quel prix».

Gaël Fickou est prêt à revoir ses exigences salariales à la baisse. Alors que le coronavirus fait de plus en plus de dégâts, les compétitions sportives, et notamment rugbystiques, ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Une situation qui place les clubs dans une situation de crise. Pour rééquilibrer leurs comptes, les écuries tentent de baisser le salaire de leurs joueurs. Comme il l'a expliqué au Midi Olympique , Gaël Fickou est d'accord pour jouer le jeu, mais pas dans «n’importe quelle condition».

«Le devoir de solidarité s’impose mais pas à n’importe quel prix»