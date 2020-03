Rugby

Rugby - Top 14 : Le coup de gueule de Gaël Fickou !

Publié le 25 mars 2020 à 15h35 par A.C.

Gaël Fickou, trois-quart centre du Stade Français et du XV de France, s’est exprimé au sujet de la reprise du Top 14.

C’est le gros sujet du moment. Avec l’arrêt du Top 14, face à la crise sanitaire actuelle, le débat fait rage au sujet de la reprise et des formules à adopter pour terminer la saison. Christophe Urios ou encore Philippe Saint-André ont abordé le sujet, faisant des propositions, mais aucune n’est près d’aboutir. Interrogé sur le sujet, Bernard Laporte a même émis des gros doutes au sujet de cette reprise du championnat. « Je suis comme tout le monde, dans l'incertitude » a expliqué le président de la FFR. « Quand je vois qu'on annule Roland-Garros, qu'on annule plein de choses... Je me demande comment on va finir. Ça me semble très compromis… ».

« Pas question de rigoler avec notre intégrité physique »