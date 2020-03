Rugby

Rugby - Top 14 : Coronavirus, relégation... Urios émet une idée pour la fin de saison

Publié le 23 mars 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors que la saison de Top 14 est suspendue à cause du Coronavirus, la question des calendriers anime les débats du rugby français. En cas de non reprise de la saison, Christophe Urios a fait part de son plan.

Alors qu’aucune date n’a été donnée pour la reprise du Top 14, certains envisagent déjà que le championnat ne reprenne pas. Des réunions sont organisées entre tous les clubs professionnels de Top 14 et de Pro D2 et des décisions pourraient être prises pour les montées et les descentes. Christophe Urios, entraîneur de Bordeaux leader du championnat, trouverait inconcevable qu’il y ait des descentes.

Un championnat sans relégation ?