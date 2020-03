Rugby

Rugby Top 14 : Le message fort de Philippe Saint-André sur le coronavirus

Publié le 20 mars 2020 à 11h35 par La rédaction

Philippe Saint André vient d'arriver à Montpellier le 6 mars. Le nouveau directeur du rugby du MHR tient à retenir le positif de la situation exceptionnelle due au coronavirus.

Nommé directeur du Rugby le 6 mars à Montpellier, Philippe Saint-André n'a pas eu le temps de mettre en place grand chose au MHR, huitième du Top 14. L'ancien sélectionneur a dû rentrer chez lui dans le Var pour rejoindre sa famille avant le confinement. Le nouvel homme fort du club de Mohed Altrad tient à garder du positif malgré la situation sanitaire difficile.

Du positif malgré tout