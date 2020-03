Rugby

Rugby : Le témoignage fort de Mathieu Bastareaud !

Publié le 19 mars 2020 à 19h35 par A.C.

Actuellement bloqué aux États-Unis, Mathieu Bastareaud s’est exprimé au sujet de sa situation.

Est-ce déjà la fin de l’aventure américaine de Mathieu Bastareaud ? Alors qu’il a rejoint la MLR, où il s’est engagé en faveur du Rugby United New York, le Français a vu le championnat être suspendu face à l’épidémie de Coronavirus qui fait rage à travers le monde. Il n’y aura donc pas de matchs de rugby pour les trente prochains jours au moins et Bastareaud est donc actuellement au chômage technique, pour une durée d’un mois minimum.

« Il y'a 24 ou 48 heures de décalage sur les décisions »