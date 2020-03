Rugby

Rugby : Énorme couac pour Bastareaud aux États-Unis ?

Publié le 14 mars 2020 à 20h35 par A.C.

L’aventure américaine de Mathieu Bastareaud pourrait finalement se terminer plus tôt que prévu.

Cet hiver, Mathieu Bastareaud a décidé de se lancer un nouveau défi. Après avoir arpenté les terrains du Top 14 avec le Stade Français, le RCT ou encore le LOU, il a rejoint la franchise américaine de Rugby United New York. Il a d’ailleurs déjà disputé cinq rencontres avec les New-yorkais, commençant à son poste naturel de trois-quart centre pour finalement être replacé en troisième-ligne centre, marquant notamment deux essais.

La MLR, déjà la fin pour Bastareaud ?

Cela pourrait pourtant déjà être fini ! Via son compte Twitter, la Major League Rugby a annoncé la suspension du championnat pour une durée de 30 jours, à cause de l’épidémie du coronavirus. Mathieu Bastareaud est donc actuellement au chômage technique pendant une durée d’un mois minimum, qui pourrait être rallongée en cas de complication de la situation aux États-Unis. L’ancien joueur du XV de France pourrait donc ne plus rejouer en MLR...