Rugby

Rugby : La LNR fait une annonce sur la coupe d'Europe !

Publié le 14 mars 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors que le Top 14 a été suspendu jusqu'au 15 avril au minimum, les quarts de finale de coupe d'Europe n'ont toujours pas été déprogrammés. Paul Goze, le président de la LNR, ne voit pas comment elle pourrait se tenir.

En pleine crise du coronavirus le Top 14 est suspendu jusqu'au 15 avril. Ce n'est pas encore le cas de la coupe d'Europe. L'EPCR qui organise la compétition n'a pas communiqué sur la tenue des matchs, qui sont pour l'instant prévus le weekend du 4 et 5 avril. Paul Goze le président de la LNR s'est exprimé sur la programmation de ces rencontres.

Des quarts qui devraient être reportés